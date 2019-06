Giorgia Meloni in Sardegna, selfie ricordo con le contestatrici: “Un bel sorrisone per loro”

Giorgia Meloni in Sardegna per la chiusura della campagna elettorale per le Comunali. E scatta la mini-contestazione da parte di un gruppetto di ragazze, che hanno raggiunto la leader di Fratelli d’Italia in piazza “armate” di cartelli. In uno la parola “ollolanda” e, nell’altro, “restiamo umani e antifascisti”. E la leader del partito di centrodestra ne approfitta per scattarsi un ironico selfie-ricordo: “Un bel sorrisone per le amiche ‘contestatrici’ che mi aspettavano in piazza”.