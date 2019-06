Giorgia Meloni a Cagliari per sostenere Paolo Truzzu, c’è la data

Giorgia Meloni a Cagliari, adesso c’è la data ufficiale: la leader di Fratelli d’Italia, partito che in città esprime il candidato a sindaco di tutto il centrodestra, Paolo Truzzu, arriva nel capoluogo sardo a pochissime ore dalla chiusura della campagna elettorale. Quando? Venerdì 14 giugno, alle diciotto e trenta: l’appuntamento con Truzzu, i candidati delle undici liste che lo sostengono e i cittadini è fissato in via Roma, alla Darsena. Quello della Meloni è il primo arrivo “ufficiale” di big nazionali in città. Mancano otto giorni al voto, sette al sabato del silenzio elettorale. È quindi possibile che, già nelle prossime ore, possano arrivare altre conferme di presenze da parte di entrambi gli schieramenti che si contendono la poltrona principale di palazzo Bacaredda.