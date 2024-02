Giochi per i bimbi spariti dal parco ad Assemini, ma le mamme non si arrendono

Altro carico di giochi oggi, lascio anche una scatola in plastica per riporli la dentro, a malincuore lo dico, so già che spariranno tutti, anche la scatola”. Al parco delle Terre Cotte non solo scivoli e altalene, bensì spazi con la sabbia in modo tale da scatenare la fantasia dei bambini. Diverse mamme, da anni, portano giocattoli vari in modo tale che i frequentatori del parco possano divertirsi, tutti insieme o da soli, anche grazie a ruspe, secchielli e palette. Purtroppo, molto spesso, i giocattoli vengono portati via o rotti, impedendo, così, a tutti di poter godere di tranquilli momenti di svago all’aria aperta. Rammarico per i gesti che sottraggono parte del divertimento ai piccoli ma la tenacia delle mamme, si sa, è instancabile: ecco, allora, un nuovo carico di giocattoli pronti per essere utilizzati nella sabbia e nel prato. Un gesto che coinvolge tanti genitori frequentatori del parco e che auspicano un cambio di tendenza da parte di chi sottrarre le attrazioni donate alla comunità.