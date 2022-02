Giocaus Impari a Monte Claro, anziani e bambini fragili si incontrano al parco

Il Parco di Monte Claro diventa centro di quartiere, non più solo uno spazio verde ma un luogo in cui bambini e anziani si incontrano per praticare insieme attività ludico-motorie, ricreative e didattiche che promuovano l’inclusione sociale e la solidarietà intergenerazionale. E’ questo l’obiettivo del progetto Monte Claro Giocaus Impari, promosso dall’associazione sportiva dilettantistica Giocaus Impari Sport e Divertimento in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari e rivolto in particolare a bambini e ragazzi in situazioni di fragilità.

DOPOSCUOLA – Il progetto, che ha visto come prima iniziativa un ‘Camp di Natale’ dal 20 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022, include un doposcuola giornaliero già in corso – dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19 – volto a fornire sostegno scolastico e ludico-ricreativo per i bambini dai 3 agli 11 anni. Le attività proposte, realizzate dal personale dell’associazione con il contributo dei volontari residenti, contemplano non solo contenuti didattici specifici in base all’età dei partecipanti, ma anche la scoperta delle risorse di Monte Claro con il supporto degli addetti del parco.

GIOCHI INCLUSIVI – Tutti i giorni, dalle 16,15 alle 17,30, nel Teatro dei bambini situato nell’area giochi del parco sono inoltre organizzate attività ludico-motorie, giochi tradizionali e laboratori naturalistici. In programma anche un progetto in collaborazione con la Biblioteca Metropolitana Ragazzi.

ATTIVITA’ MOTORIE – A partire dal mese di marzo, con l’arrivo della bella stagione, prenderanno il via attività motorie all’aperto bisettimanali rivolte agli anziani, tra cui ginnastica e camminata nei percorsi del parco, con l’obiettivo non solo di perseguire il benessere fisico ma anche di combattere il problema sociale della solitudine, emerso in modo ancora più drammatico a seguito dell’emergenza sanitaria.

“Con questo progetto la Città Metropolitana intende promuovere il parco non più solo come area verde ma anche come centro di aggregazione sociale per favorire la solidarietà tra i cittadini, in particolare quelli più fragili come gli anziani e i bambini con disabilità”, spiega il sindaco metropolitano Paolo Truzzu. “Il parco assume un ruolo di coesione sociale in cui gli anziani diventano un punto di riferimento per le nuove generazioni, in particolare nel tramandare i giochi di un tempo, come già sperimentato nei laboratori proposti durante le festività natalizie, che hanno suscitato grande interesse nei bambini”, sottolinea il sindaco. “Stiamo inoltre lavorando a un progetto di valorizzazione di Monte Claro, uno dei polmoni verdi più importanti del capoluogo, con una serie di interventi di riqualificazione e di servizi al cittadino che lo renderanno sempre più attrattivo da tutti i punti di vista”, annuncia Truzzu.

Per prendere parte alle attività è necessario prenotarsi contattando la responsabile Daniela Viola al numero 3392676416.

(Nella foto, bambini durante un’attività svolta nel Camp di Natale)