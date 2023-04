Gigi D’Alessio in concerto il 29 luglio alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula

La Forte Arena di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, si prepara ad accogliere sabato 29 Luglio 2023, Gigi D’Alessio.

Il concerto, unica tappa in Sardegna del “Dove c’è il sole tour”, è il nuovo viaggio live che porterà l’artista sui palchi delle principali arene estive.

Gigi abbraccerà il pubblico del teatro sotto le stelle di Santa Margherita di Pula per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, fino a “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Sul palco D’Alessio sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

“Dove c’è il sole Tour” è prodotto da GGD e Friends & Partners.

I biglietti sono in vendita sulle piattaforme Box Office Sardegna e TicketOne.