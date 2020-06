Giardini Pubblici, la lettera di un nonno: “Festicciole senza mascherine mentre il chiosco bar resta chiuso”

Sono un Nonno, assiduo frequentatore dei Giardini Pubblici di Cagliari. Chiaramente con lo scopo di accompagnare i miei nipoti per stare all’aria aperta.

Ho sempre frequentato il CHIOSCO-BAR, utilizzando la cortesia e gentilezza dei proprietari, occupando un tavolino per passare la mattinata leggendo.

Purtroppo da quando è stato riaperto, dopo 80 gg. di chiusura, ho richiesto ai proprietari, come mai non ci fossero più disponibili i tavoli,,(CHIARAMENTE A DISTANZA PREVISTA)

Mi è stato risposto che nonostante tutta la documentazione presentata, non hanno avuto alcuna risposta ( NEGATIVA o POSITIVA ) per poter riprendere a lavorare…….

E’ possibile offrire esclusivamente le consumazioni solo d’ASPORTO.

Nel periodo estivo, gli spazi dei tavolini… erano anche utilizzati per organizzare festicciole di Bambini e non solo….. E purtroppo adesso non è più possibile farlo regolarmente!!!

Se tutto fosse così….. x tutti…. non ci sarebbe altro da fare che attendere gli eventi !!!!

Invece i frequentatori,, utilizzano tranquillamente gli spazi anche quello in concessione al CHIOSCO _BAR, per creare piccoli eventi con festicciole etc.

Chiaramente con la conseguenza del mancato introito da parte dei proprietari.. per recuperare le spese che comunque sono sempre costanti.

A tale scopo, ho scattato alcune foto.. che vi allego a seguire, nelle quali si può OSSERVARE che i partecipanti e i frequentatori, rimangono tranquillamente seduti lungo i muretti di confine, tutti addossati, senza mascherine, con bambini in gruppo, non rispettando alcuna normativa in vigore!!!

Addirittura alcuni hanno portato delle tovaglie, utilizzando i muretti come tavoli, e assembrando gli ospiti per i festeggiamenti.

A questo punto mi chiedo??: ma non sarebbe stato più utile, autorizzare l’attività del Chiosco-Bar, facendo rispettare le disposizioni attuali???

Sono certo che se loro STESSI, avessero organizzato volontariamente e indipendentemente dalle autorizzazioni comunali……. ad oggi sarebbero già intervenuti i Vigili Urbani, compilando i Verbali e sicuramente Multando i proprietari per aver disatteso le disposizioni!!!

Non sapendo a chi rivolgermi…. se al Verde Pubblico?? all’Assessorato al Turismo ??o chi altro, ho pensato a Voi.. informandoVi, con l’auspicio di evidenziare queste situazioni, con il fine di sollecitare l’istituzione competente,, di mettere in condizioni di

LAVORARE LEGALMENTE… che da questo lavoro VIVE !!!

Grazie.