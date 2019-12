Gianni Chessa “lancia” Ironman: un percorso di triathlon da sogno al Forte Village

“Dobbiamo puntare anche sui grandi eventi sportivi per la destagionalizzazione dei flussi turistici in Sardegna. Una rete di appuntamenti di qualità, programmati per tempo, che ci aiuteranno a far conoscere la Sardegna in tutto il mondo”. Lo ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante la presentazione di “Ironman 70.3 Sardegna”, tappa del calendario mondiale prevista a fine ottobre 2020 nella costa sud occidentale dell’Isola. Al suo fianco Augustì Perez ed Andrea Mentasti, direttore regionale e direttore di gara di “Ironman Sardegna”, uno dei più diffusi eventi sportivi multidisciplinari che comprende prove di ciclismo, corsa e nuoto.

“Bisogna cogliere l’opportunità fornita da eventi come questo, per il quale è prevista la partecipazione di oltre 1.500 atleti, in arrivo da almeno 50 nazioni diverse, che possono creare un indotto rilevante per l’economia sarda – ha aggiunto l’assessore Chessa – Un fine settimana di sport con una cornice naturale di grande impatto, che coinvolge i territori dei comuni di Pula, Domus de Maria, Teulada e Sant’Anna Arresi con un percorso di gara che esalterà le bellezze di quella parte di Sardegna. Ci saranno anche momenti di contorno alla gara, riservati agli atleti ed ai loro accompagnatori, per promuovere cultura, tradizioni ed enogastronomia”.

“La scelta di ospitare grandi eventi sportivi dev’essere valutata e programmata per tempo, oltre che per più anni, così da calibrare meglio l’investimento, perché sono manifestazioni ambite anche da altre regioni italiane, consapevoli dell’importanza e dell’attrattività dello sport”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.

Il Gruppo IRONMAN, società della Wanda Sports Group, ha annunciato oggi che dal 2020 aggiungerà una terza gara in Italia: il triathlon IRONMAN® 70.3® Sardegna. L’evento inaugurale si terrà il 25 ottobre 2020 e si aggiunge ai due eventi IRONMAN® esistenti in Italia, IRONMAN Italia, Emilia-Romagna (19 settembre 2020 – Iscrizioni aperte) e IRONMAN 70.3 Italia, Emilia-Romagna (20 settembre 2020 – Iscrizioni aperte).

La Sardegna è la seconda isola più grande del Mediterraneo e conta 1,7 milioni di abitanti. L’isola è diventata famosa per le sue coste che si estendono per 1.849 chilometri, le bellezze dei suoi paesi e città oltre che per le lussuose località turistiche che ospitano ogni anno oltre tre milioni di turisti. La partenza e l’arrivo della gara saranno presso il Forte Village di Santa Margherita di Pula, vicino al capoluogo sardo di Cagliari, a sud dell’isola.

“Siamo entusiasti che IRONMAN abbia scelto la Sardegna come nuova destinazione. Per noi, IRONMAN 70.3 Sardegna offre una grande opportunità per mostrare le bellezze della nostra regione agli atleti di tutto il mondo. Questo evento sarà una celebrazione dello sport e dei valori che esso insegna a tutti noi. Inoltre, non vediamo l’ora di posizionare la Sardegna come destinazione sportiva al di fuori dell’alta stagione turistica”, ha dichiarato Gianni Chessa, Assessore del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna.

“La Sardegna è da tempo un nome familiare tra i viaggiatori europei. Ora diventerà un nome familiare anche tra gli atleti europei”, ha dichiarato Stefan Petschnig, Managing Director di Europa, Medio Oriente e Africa per il gruppo IRONMAN. “Questo è un evento di fine stagione perfetto sia per i neofiti che per i triatleti più esperti. Sono convinto che la bellezza del percorso, la sua accessibilità grazie all’ aeroporto internazionale di Cagliari e il senso di ospitalità unica nel suo genere lo renderanno rapidamente un evento da inserire nella lista dei desideri di tutti gli atleti internazionali”.

Gli atleti inizieranno la loro gara con un percorso di 1,9 km (1,2 miglia) nuotando di fronte la spiaggia del Forte Village e completando un solo giro in senso orario nelle acque turchesi del Mediterraneo. Dopo il primo passaggio, il percorso ciclistico condurrà gli atleti lungo alcuni dei luoghi più suggestivi della Sardegna meridionale, passando tra le rocce rosse dell’entroterra e le bianche scogliere della costa. L’evento si conclude con un percorso a due anelli che collega il Forte Village con la costa di Santa Margherita di Pula e il suo punto di riferimento, la torre saracena di Cala d’Ostia. Gli atleti termineranno la loro gara ritornando al Forte Village.

“Ringraziamo IRONMAN per aver scelto la Sardegna. Siamo entusiasti di fornire una casa e la base per gli atleti”, ha detto Lorenzo Giannuzzi, Amministratore Delegato e Managing Director del Forte Village. “Ospitare questo evento è un’opportunità straordinaria per la Sardegna, da tempo conosciuta per il suo splendido paesaggio e la sua meravigliosa ospitalità”.

“Non vedo l’ora di affrontare questa sfida e organizzare una gara IRONMAN 70.3 qui in Sardegna. Ho gestito diverse gare e ci vuole sempre conoscenza, passione e tante, tante mani per offrire agli atleti un’esperienza unica e un senso di ospitalità. Siamo pronti ad accoglierli nel 2020”, ha aggiunto Andrea Mentasi, Race Director di IRONMAN 70.3 Sardegna.

L’IRONMAN 70.3 Sardegna 2020 triathlon offrirà slot di qualificazione per gli age-group all’IRONMAN 70.3 World Championship 2021 a St. George, Utah, USA. Le registrazioni per l’IRONMAN 70.3 Sardegna apriranno il 12 dicembre 2019.