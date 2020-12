Gianni Benevole: “Così diverse aziende mandano a casa i lavoratori nonostante il blocco dei licenziamenti”

Una crisi infinita, quella del lavoro, accentuata dalla pandemia e che riserverà molto probabilmente un amaro 2021. Le previsioni sono preoccupanti, sostenute anche dai dati mondiali: si prevedono 495 milioni di posti di lavoro a tempo pieno in meno.

Il governo, sinora è sceso in campo adottando alcune misure a favore delle categorie lavorative e per i lavoratori dipendenti c’è il divieto di essere licenziati per giustificato motivo oggettivo sino a marzo 2021.

Ma qualche escamotage viene trovato e tanti lavoratori si ritrovano a dover fare i conti con la perdita del lavoro. “Accade spesso che, non potendo licenziare, trasferiscono il lavoratore dalla sede di lavoro in un’altra ben più lontano e quindi lo costringono alle dimissioni. In altri casi – spiega l’avvocato Benevole a Radio CASTEDDU – vengono adottate pratiche di mobbing finalizzate alle dimissioni”.