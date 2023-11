Giannardo Acca trovato morto dopo un volo in un dirupo, addio al sottufficiale sardo

Giannardo Acca, il sottufficiale 59enne scomparso un mese fa da Fertilia, è stato trovato morto dentro la sua Audi in fondo a un burrone ai bordi della Statale 291. A fare la tragica scoperta gli agenti della polizia Stradale nella rampa di accesso per la Camionale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo di Giannardo Acca, prima di procedere al recupero della macchina, finita nella macchia mediterranea. Addolorato il figlio Samuele, tornato da qualche giorno in Belgio e pronto a ritornare nell’Isola: “In questo momento solo dolore, non ho null’altro da dire”.