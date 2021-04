Gianfranco Ganau sul pranzo di Sardara: “Solinas fantasma in Consiglio, silenzio anche sulla presenza del capo della Forestale”

Il pranzo di Sardara tiene banco e accende la polemica, a Radio CASTEDDU, Gianfranco Ganau, ex presidente del consiglio regionale interviene in diretta: “È un po’ imbarazzante questa cosa perché hanno riferito che Solinas ha smentito di aver fatto comunicazioni. Noi abbiamo chiesto al presidente di venire in aula e di confermare che avrebbe preso provvedimenti se ci fossero stati dei funzionari della Regione e del personale di fiducia degli assessorati.

Questo è quello che noi stiamo chiedendo, il presidente non ha ritenuto opportuno intervenire in consiglio. Abbiamo bloccato i lavori dell’aula: credo che sia un’atto dovuto non tanto per il consiglio ma per tutti i sardi. Un nome importante e particolarmente pesante, che ha confermato di essere presente a Sardara, in un altro spazio però, è quello del comandante della Forestale che ha il ruolo di controllare per il mantenimento delle norme anticovid: è un fatto abbastanza increscioso, avremmo voluto sentire Solinas anche su questo.

È una situazione difficilissima, siamo ancora in piena pandemia, stiamo ancora pagando le conseguenze della zona Bianca dove si sarebbero potuti effettuare un po’ più di controlli e, inoltre, c’è una campagna vaccinale che soffre di gravissimi ritardi, una situazione economica della regione che è gravissima e che preoccupa quanto la pandemia”.

Risentite qui l’intervista a Gianfranco Canu del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU