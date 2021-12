Giancarlo De Angelis, poliziotto morto a 49 anni a Cagliari: raccolta fondi dei colleghi per la famiglia

“In questo momento di profondo dolore per la prematura perdita di Giancarlo De Angelis la famiglia della Polizia si unisce allo straziante dolore di Katia e dei loro due figli. Cerchiamo, con questa raccolta fondi, di permettere a Katia una serenità economica per concentrare se stessa nell’elaborazione del lutto, per lei e per i loro figli”. Già raccolti 6 mila euro