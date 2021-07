Ghilarza, la vittima dell’incidente è un barracello di 51 anni di Jerzu: feriti due turisti

In una delle tragedie di oggi, perde la vita a Ghilarza sulla 131 un uomo di 51 anni originario di Jerzu, professione barracello: si chiamava Graziano Piras, aveva lavorato sino alle 3 del mattino e stava tornando a casa quando è stato coinvolto in un tragico tamponamento tra la sua Punto e una Nissan dove viaggiavano due turisti del Lazio. Per il 51enne di Jerzu non c’è stato niente da fare, i due turisti sono rimasti feriti nello schianto avvenuto sulla 131 dcn, in direzione Nuoro.