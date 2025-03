I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Cagliari hanno denunciato in stato di libertà una 38enne di Quartu Sant’Elena, titolare di un bar nel centro di Villasimius, per gravi violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’ispezione ha accertato la mancata formazione adeguata dei dipendenti in materia di salute e sicurezza, esponendoli a potenziali rischi. Per le irregolarità riscontrate sono state elevate sanzioni per un totale di 1850 euro.