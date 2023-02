Gesturi in ansia per Filippo Giuseppe Deidda, lo studente grave dopo lo schianto sulla 197

Gesturi è in ansia per le condizioni di Filippo Giuseppe Deidda, il giovane studente rimasto coinvolto nel terribile incidente sulla Ss 197, a Villamar, dove ha perso la vita l’infermiera nuorese Lucia Virdis. La notizia del suo coinvolgimento ha subito raggiunto il paese guidato dal sindaco Edilberto Cocco. Deidda, laureato in Giurisprudenza, è un giovane molto conosciuto a Gesturi. Appassionato di nuoto, Deidda è stato trasportato dal 118 al Policlinico di Monserrato.

Non è in coma ma ha numerose ferite e fratture. I dottori del polo monserratino lo stanno tenendo costantemente sotto controllo.