Gesturi, 250 mila euro per proteggere e valorizzare l’ambiente

250 mila euro per proteggere e valorizzare l’ambiente: 70 mila euro per il recupero delle aree degradate dall’abbandono dei rifiuti e altri 50 per la caratterizzazione dell’ex discarica comunale. Non solo: verranno acquistate e posizionate le foto trappole per individuare i furbetti del sacchetto selvaggio. Novità importanti in arrivo per il piccolo comune immerso nel verde dove il tempo sembra essersi fermato: un cospicuo finanziamento concesso dalla Regione al fine di tutelare uno dei territori più suggestivi di tutta l’Isola. Poche le costruzioni presenti in proporzione alla vastità delle campagne e colline, che si alternano, sino ad arrivare alla Giara, dimora dei noti cavallini che corrono a briglia sciolte nella natura che amano. “L’Assessorato dell’Ambiente ha concesso al Comune di Gesturi un finanziamento di 70 mila euro” ha comunicato il sindaco Emilio Serra. “Tra gli interventi finanziati rientrano: la rimozione dei rifiuti e il recupero ambientale da realizzarsi su luoghi di proprietà pubblica; acquisto di foto trappole e altri presidi utili a reprimere il fenomeno dell’abbandono di rifiuti; 50 mila euro per l’avvio di uno studio volto alla Caratterizzazione Ambientale dell’ex discarica comunale.

Gli interventi prevedono uno studio volto a ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, per poi procedere alle operazioni di bonifica.

A questi si sommano i 100 mila ottenuti a fine anno e già impegnati in favore del Comune di Gesturi, per la promozione e valorizzazione dei beni ambientali della Giara di Gesturi”.