Gesico, incendio in un deposito comunale: indagini in corso

Gesico. Nella tarda sera di ieri è divampato un incendio all’interno di un magazzino comunale adibito a deposito per attrezzature e mezzi agricoli. La la squadra “9A” dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mandas, è intervenuta intorno alle 21:15 circa, con due automezzi e sette operatori, provvedendo a spegnere le fiamme e mettendo in sicurezza alcune bombole di GPL e taniche di gasolio all’interno della struttura. Una volta localizzate, sono state portate all’esterno e raffreddate evitando il peggio. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri per ulteriori accertamenti.