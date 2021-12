Gattino donatore di sangue cercasi per Fonny, micetta anemica

L’ APPELLO DI ELISA PER TROVARE UN GATTO DONATORE PER SALVARE FONNY, LA SUA AMATA GATTINA DI 4 ANNI ANEMICA:

“Cercasi GATTO DONATORE di sangue per trasfusioni a CAGLIARI.

Il gatto deve avere queste caratteristiche:

– tra 1,5 e 8 anni

– almeno 4-4,5 kg

– domestico (vaccinato)

– docile

– EMOGRUPPO A (oppure non noto, faremo poi gli accertamenti).

La gattina si chiama Fonny ed è ricoverata presso la clinica veterinaria Karel di Monserrato.

Info Elisa 3409383206”

