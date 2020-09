Galtellì, in sicurezza il Rio Sologo dopo la disastrosa alluvione del 2013

È stato collaudato solo dopo il lock down il grande lavoro di ripristino e miglioramento dell’alveo del Rio Sologo, nel tratto in cui si immette nel Cedrino, vicino all’abitato di Galtellì. Nel 2013 l’alluvione aveva provocato dei danni considerevoli agli argini naturali, alle campagne circostanti e alla viabilità rurale e per questo si è reso necessario intervenire per ripristinare l’originaria conformazione dell’alveo.

“Siamo potuti intervenire grazie a un finanziamento dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Servizio del Genio Civile di Nuoro con un importo complessivo di 3 milioni di euro – spiega Ambrogio Guiso presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale -. Questo ci ha permesso quindi di effettuare un serie di interventi che permettessero di ripristinare la regolare funzionalità idraulica delle opere a protezione delle sponde del Rio Sologo”.