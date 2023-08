Gairo, grosso incendio nel monte Trunconi: le fiamme minacciano il paese

Sono ore di apprensione per il paese assediato dalle fiamme. In azione i vigili del fuoco e i volontari che combattono contro il vasto incendio che da qualche ora divora la fitta vegetazione. Duro il commento del primo cittadino contro i piromani: “Non avrò pietà. Sappiatelo.

Grazie a chi, da subito, sta intervenendo per ridurre i danni”. Anche l’ex sindaco Roberto Marino Marceddu esprime tutto il suo disappunto: “Ogni tanto di anni la stessa vergogna.

Evidentemente a qualcuno piace così, una pietraia e un deserto lunare.

Si fanno bei murales e si fanno altre opere di abbellimento dei centri urbani, abbiamo curato negli anni il verde pubblico e rese decorose e sicure diverse zone, ma il biglietto da visita di Gairo con la terra bruciata proprio sopra il paese è pessimo”. E ancora: “Avevamo speso ben oltre 2 milioni di euro per sistemare a verde e frenare il dissesto idrogeologico sopra quel versante con piantumazioni varie, tutto in cenere da anni ormai, sin da quando facevo io stesso il Sindaco.

Evidentemente, a qualcuno piace avere le frane e le alluvioni sopra la testa.