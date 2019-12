Gaia e Camilla investite e uccise, sequestrato il cellulare al guidatore: è il figlio 20enne di un noto regista

Due ragazze investite e uccise, sequestrato il cellulare al guidatore: è il figlio 20enne di un noto regista. Si chiamavano Gaia Vonfreymann e Camilla Romagnoli le due ragazze di 16 anni travolte e uccise da un’auto ieri notte a Roma. I dettagli sono stati rivelati dal nostro giornale partner Quotidiano.net: “Lo schianto in Corso Francia, a nord della città capitolina, all’altezza dell’incrocio con via Flaminia Vecchia e con una rampa di accesso all’Olimpica. Le due giovani erano probabilmente dirette a Ponte Milvio – stavano per ricongiungersi con un gruppo di amici dall’altra parte della strada a scorrimento veloce – zona della movida romana, e sono morte sul colpo quando, intorno a mezzanotte e mezzo, si è verificato il tragico incidente. Alcuni testimoni avrebbero riferito che le due probabilmente stavano attraversando la strada dopo aver scavalcato il guard rail. Secondo quanto si apprende, Gaia è figlia di un ufficiale dell’Arma dei carabinieri in congedo, un finlandese di 56 anni”. Giovanissimo anche l’investitore a bordo di una Renault Koleosche, che si è fermato a prestare soccorso. Si tratta di Pietro Genovese, figlio 20enne del regista Paolo Genovese. Nella foto, una delle due ragazze morte nella tragedia.

