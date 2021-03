Gabriella scomparsa da Decimoputzu, il marito a “Chi l’ha visto?”: “Chiama almeno tua mamma”

È un mistero la scomparsa di Gabriella Maxia, sparita da Decimoputzu lo scorso 27 febbraio. Il marito Luigi Cadelano è intervenuto a “Chi l’ha visto?” su Rai 3, lanciando per l’ennesima volta, e per la prima volta in diretta nazionale, un appello: “Chiama almeno tua mamma per dirle come stai”, ha detto, in collegamento con Federica Sciarelli. “Mia moglie prende farmaci per stare tranquilla, ma non so se ce li abbia. Potrebbe essere vulnerabile”. Cadelano ha ripetuto di aver saputo di due movimenti bancari effettuati nelle ore successive alla scomparsa della moglie proprio dal suo bancomat: “Uno a Milano e uno in Svizzera”.