Furto nella lavanderia self service a Serramanna, denunciato un 38enne.

Ieri a Serramanna i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato un 38enne di Villacidro, disoccupato e con numerose denunce a carico. I militari a seguito della denuncia formalizzata presso di loro da un 55enne imprenditore, titolare di una lavanderia self service, hanno accertato che l’indagato, riconosciuto poi tramite le immagini registrate da un impianto di videosorveglianza, mediante l’utilizzo di strumenti da scasso aveva forzato il distributore automatico di detersivi presente all’interno dell’attività commerciale asportando dal suo interno denaro contante per circa €50 in moneta. Il danno complessivo, considerata l’effrazione, è stato quantificato in circa 100 euro.