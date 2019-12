Furto di t shirt a Milano, il pm chiede la condanna a 8 mesi per Marco Carta

l pm Rossato ricorre in appello. Il magistrato ha chiesto la condanna a 8 mesi per tentato furto il cantante Marco Carta. La rockstar cagliaritana a ottobre era stata assolta in primo grado. I fatti risalgono al 31 maggio scorso quando Carta fu accusato, assieme a una complice, di aver rubato 6 t shirt alla Rinascente di Milano