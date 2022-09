Furto in pieno giorno a Villacidro: “Il mio camion rubato davanti alla farmacia, non posso più lavorare”

Il suo unico mezzo di lavoro per portare il pane a casa, alla sua famiglia, Enrico Pira non c’era più. Qualcuno, verso le dieci, gli ha rubato il suo Fiat Strada bianco, targato DE295PZ, da piazza S’Osteria a Villacidro. Un ladro, temerario, ha agito in pieno giorno. Il furgone era nelle mani dello zio di Pira: “È entrato in farmacia per un acquisto rapido, dopo due minuti è uscito e l’auto non c’era più. Aveva lasciato le chiavi inserite, proprio perchè sapeva che doveva solo ritirare qualche prodotto e uscire rapidamente dal negozio”. Ma quei pochissimi minuti sono stati sufficienti per il malvivente di turno: “La denuncia ai carabinieri l’ha ovviamente fatta mio zio, il camion però lo utilizzo soprattutto io per lavorare, per andare da un cantiere all’altro e fare il muratore. Vale almeno settemila euro”, prosegue il trentaduenne, che ha scelto di lanciare un appello pubblico su Casteddu Online: ” Chiunque lo veda o abbia notizie può contattarmi in privato o fornire informazioni ai carabinieri. Mettetevi una mano sulla coscienza, sono un padre di famiglia e l’auto mi serve per lavorare”.

Un sospetto, Enrico Pira, ce l’ha già: “Hanno visto allontanarsi, col furgone, un uomo che ha già avuto problemi con le Forze dell’ordine per episodi simili. Non l’abbiamo ancora rintracciato, però: chiunque possa aiutarmi mi chiami in qualunque momento al +393409441202”.