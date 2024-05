Furto di merce da “SuperPan” a Decimomannu, denunciate due persone

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I carabinieri della Stazione di Decimomannu, intervenuti per un furto di merce presso il supermercato “SuperPan”, hanno individuato e denunciato i due responsabili del gesto restituendo la refurtiva all’esercizio commerciale. In particolare i due denunciati, un trentaquattrenne originario del Senegal e residente a Quartu Sant’Elena, e un quarantacinquenne nativo di Carbonia e residente ad Assemini, sono stati perquisiti, trovati in possesso della refurtiva e di due taglierini che gli sono valsi una denuncia per porto abusivo di armi da taglio.