Marco Carta rischia di dover trascorrere i prossimi otto mesi in carcere. È questa la pena richiesta dal pm per il cantante cagliaritano, implicato nella vicenda del furto di magliette a La Rinascente di Milano, avvenuto qualche mese fa. Il valore delle magliette è stato stimato in circa 12mila euro. Adesso la “palla” spetta al giudice, la sentenza arriverà nelle prossime ore. Marco Carta si è sempre difeso, dicendo di non aver “mai rubato nemmeno una maglietta”.