Furti da “Maurys” a Cagliari e da “Carrefour” a San Sperate, denunciati due algerini e un tunisino

Nel primo pomeriggio di ieri i Carabinieri della stazione di Pirri sono intervenuti presso l’esercizio commerciale “Maurys”, a Cagliari in viale Monastir dove, poco prima, un 27enne e una 23enne entrambi di nazionalità algerina – ospiti di una struttura di accoglienza della provincia – erano stati sorpresi dal personale addetto alla vigilanza mentre danneggiavano diverse confezioni di prodotti casalinghi, che poi occultavano all’interno di borse in loro possesso. L’uomo e la donna, prima di esser fermati dagli addetti alle casse, hanno abbandonato il materiale poco prima asportato, mentre un terzo complice è riuscito a superare le barriere e a dileguarsi con merce di vario genere. I due giovani sono stati denunciati in stato di libertà per danneggiamento e furto aggravato in concorso, mentre si sta procedendo all’identificazione del terzo individuo.

Nella tarda serata di ieri, inoltre, i Carabinieri della Stazione di San Sperate sono intervenuti presso l’esercizio commerciale “Carrefour” dove un 21enne tunisino, ospite presso il C.A.S. di Monastir era stato fermato dal personale di vigilanza dopo aver rubato un giubbotto. Il capo di abbigliamento è stato recuperato e restituito agli aventi diritto. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per furto .