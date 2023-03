Furtei, si salva per miracolo dall’incendio ma la casa è distrutta: “Servono 60mila euro”

Si è salvata per miracolo, grazie anche all’aiuto della sua badante che, lo scorso 3 marzo, l’ha portata fuori di peso dall’abitazione di Furtei divorata dalle fiamme, partite da una bombola a gas e da una stufa. Rosalia Onnis, 85 anni, invalida, oggi è fuori pericolo, così come la sua salvatrice, ma la sua casa è distrutta. Tutti i locali sono inagibili, fuliggine e devastazione regnano in tutte le stanze. E così le figlie, Angela e Antonella, hanno deciso di aprire una raccolta fondi: l’obbiettivo da raggiungere sono sessantamila euro, sinora ne sono stati raccolti poco meno di mille. Le figlie dell’anziana confermano che tutta l’abitazione è inagibile e che i danni, ovviamente, sono ingenti. Serviranno soldi e tempo per rendere nuovamente abitabile la casa della madre.

“Ringraziamo tutti coloro che contribuiranno per questa buona causa”, scrivono le figlie nella pagina web della raccolta fondi. Chi volesse contribuire può farlo cliccando sul seguente link: https://www.gofundme.com/f/ripristinare-casa-distrutta-da-incendio?utm_source=customer&utm_medium=copy_link_all&utm_campaign=p_cp+share-sheet