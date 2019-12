Furgone in fiamme mentre è in transito verso Oristano: intervento dei vigili del fuoco

Incendio di un furgone in transito a Oristano.

La sala Operativa del Comando Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso, intorno alle 9 di questa mattina, per l’incendio di un furgone nella frazione di Silì. Il mezzo era in transito verso Oristano.

Sul luogo dell’evento è stata inviata la Squadra Operativa dal Comando, la 1A, che con un’autopompa serbatoio ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area vicina.

Non risultano persone coinvolte.

Sono in corso le indagini per stabilire le cause.