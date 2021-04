Furbetti dei vaccini in Sardegna, indagini anche sui volontari: boom di iscrizioni sospette nelle associazioni

I furbetti dei vaccini in Sardegna? Cinquanta sono già stati beccati, a Oristano, nell’operazione condotta dai carabinieri dei Nas. Ma la lente della procura oristanese è ben puntata anche sulle associazioni di volontariato. Il motivo? Le iscrizioni, aumentate di molto nell’ultimo periodo. A dirlo è Ezio Domenico Basso, procuratore di Oristano: “Tutti campanelli d’allarme. L’iscrizione e l’adesione non comporta entrare in una categoria prioritaria, ma se l’attività svolta è a rischio”, cioè se si deve salire a bordo di ambulanze o prestare soccorso in caso di persone positive, “c’è un canale privilegiato per la vaccinazione. Stiamo valutando tutto e facendo accertamenti, per avere dei riscontri”, afferma Basso. Insomma, il totale dei furbetti dei vaccini potrebbe presto aumentare, e la maggior parte avrebbero ricevuto il vaccino Pfizer.

Le indagini vanno avanti: “Dovremo intrecciare altri dati”, promette Basso. Che parla anche della categoria “altro”, presente nell’elenco delle vaccinazioni: “Lì potrebbero nascondersi, in maniera più numerosa, persone che hanno saltato la fila”.