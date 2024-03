Fuori pericolo il 40enne travolto da un’auto in via Peretti a Selargius, l’investitrice: “Ero abbagliata dal sole”

Ha rimediato fratture alle gambe e qualche altra lesione, Gianluca Spanu, il 40enne di Sestu travolto sulle strisce in via Peretti a Selargius. L’uomo stava raggiungendo il Brotzu per iniziare il turno di lavoro come coordinatore della Cardioanestesia del più grosso ospedale sardo. Le sue condizioni, apparse inizialmente gravi, per quanto fosse sempre rimasto cosciente, sono poi migliorate: dovrà subire un mese di cure, ma il peggio sembra essere passato. La polizia Locale di Selargius ha identificato la guidatrice della Ford Ka, si tratta della trentaseienne cagliaritana Valentina Piga. La donna si è subito fermata. Sentita dagli agenti, ha spiegato “di essere rimasta abbagliata dal sole. Stava abbassando il parasole quando è avvenuto l’incidente”. Questa, almeno, la sua versione. Le indagini vanno comunque avanti per avere un quadro della situazione quanto più chiaro possibile: l’automobile non è stata sequestrata e, salvo ulteriori sviluppi, rischia una denuncia per lesioni da parte del quarantenne.

“Proprio in quel tratto di strada abbiamo ridisegnato le strisce pedonali un mese fa, con vernice ad alta visibilità”, ricorda il comandante della polizia Locale selargina, Marco Cantori. “Stiamo continuando ad assistere a incidenti, anche nel tratto di Cagliari, dove stanno posizionando dei dossi. Invito, ancora una volta e con forza, tutti a prestare la massima attenzione. Gli automobilisti, certo, ma anche i pedoni, proprio loro devono essere sicuri, prima di attraversare le strade, che chi sta guidando l’auto li abbia visti e stia rallentando”.