Fuori gli ombrelli, è tornata la pioggia in Sardegna: l’ennesimo ribaltone dopo il caldo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’umore altalenante di un clima di certo poco stabile, oramai, ha abituato un po’ a tutti, ed è così che non ha colto di sorpresa la pioggia che ha iniziato a cadere durante la notte. Leggera e non in grande quantità come accaduto in Lombardia e in Veneto i giorni scorsi e nemmeno sufficiente a risanare gli effetti dei mesi invernali aridi e asciutti, ma il tanto giusto per rovinare la gita al mare per chi aveva deciso di godersi il sole e, magari, avventurarsi in mare per una nuotata in acqua. Tutto rinviato, dunque, gli esperti del meteo hanno previsto pioggia anche per domani: un po’ di refrigerio per le campagne in ginocchio per la siccità, anche un temporale improvviso, oramai, deve essere accolto con gioia al fine di scongiurare le drammatiche conseguenze, che si prospettano, a causa delle precipitazioni con il contagocce che si sono verificate i mesi scorsi.