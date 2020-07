Giornata di fuoco in Sardegna, scoppiati oggi 23 incendi

Giornata di fuoco in Sardegna. Su un totale di 23 incendi, 4 incendi hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della forestale.

A Ghilarza in località “Putziu de Rosas” l’incendio ha percorso una superficie di circa 10 ettari di pascolo nudo, mentre a Paulilatino il località “Pranu Cabras”, le fiamme hanno incenerito una superficie di circa 3-4 ettari di pascolo alberato a sughera.

Un terzo incendio a Buddusò in località “Sa Mela”, dove sono finiti in fiamme 3 ettari di sughereta e un altro a Bono in località “Nuraghe Larattu”, dove l’incendio ha percorso una superficie a bordo strada sotto la SP101 per Burgos.