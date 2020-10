Fuoco nella notte a Decimomannu, incendio in una ditta di demolizioni

Paura a Decimomannu, non distante dalla Ss 130, per un incendio scoppiato che ha colpito una ditta di demolizioni. In fiamme un grosso cumulo di materiali vari, plastica stoffe, rivestimenti di autoveicoli, e materiali ferrosi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Cagliari, con quattro automezzi e nove pompieri. Le squadre di pronto intervento hanno utilizzato un’aupompa serbatoio), un fuoristrada dotato di modulo antincendio, un’autobotte e un autofurgone autorespiratori. I vigili sono riusciti a domare le fiamme prima che avvolgessero tutta la struttura e molte carcasse d’auto.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.