Fuoco e paura a Quartu, fiamme ai bordi della 554 e in via S’Ecca S’Arrideli: “Troppe sterpaglie”

Una lunga notte di fuoco e paura nelle campagne di Quartu Sant’Elena e ai bordi della Statale 554. Un incendio è scoppiato in via S’Ecca S’Arrideli, non distante da una fermata del bus, fortunatamente deserta a quell’ora. Il rogo più vasto, però, si è registrato a pochissima distanza dalle corsie della lunga strada che collega Quartu con il Poetto e, dal lato opposto, con Selargius e Monserrato. Sono stati gli stessi residenti delle due zone a postare, su Facebook, foto e video dei due incendi.

“Ci sono troppe sterpaglie”, scrivono vari residenti della zona su Facebook. “Con il vento di maestrale l’odore di fumo è arrivato sino alle nostre case”, denuncia un’altra abitante, Romina Fadda.