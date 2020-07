Sarroch, protesta ecologista davanti ai cancelli della Saras: “Basta fumo nero e puzza”

Sit in di Verde Sardegna Pulita davanti allo stabilimento. “L’aria era irrespirabile, la puzza arrivava fino a Sestu”, ha denunciato Lidia Frailis di Donne Ambiente, “chiediamo il registro tumori per il sud Sardegna. Sappiamo che non abbiamo la bacchetta magica e che non possiamo buttare giù la Saras, ma noi chiediamo più sicurezza”