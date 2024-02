Fugge alla guida di un furgone rubato e rischia di investire un ragazzino: senzatetto denunciato a Dolianova

Di



apertura1

Nel maggio scorso aveva danneggiato alcune transenne in metallo in corso Repubblica e aveva rischiato di investire un sedicenne che si era trovato casualmente lungo la sua via di fuga. L’ adolescente era rimasto ferito. Un 59enne nei guai per furto e danneggiamento aggravato e lesioni personali colpose