Fuga di gas a Sarroch, paura in via San Giuseppe: evacuata una palazzina

Paura in via San Giuseppe a Sarroch per un’improvvisa perdita di gas. Una delle colonnine si è infatti “spaccata” all’improvviso, e la puzza ha subito invaso gran parte delle palazzine della strada. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e, per sicurezza, un intero palazzo è stato evacuato. I pompieri hanno anche sbarrato tutta la via alle auto, nell’attesa dell’arrivo dei tecnici del gas. Solo loro, infatti, possono intervenire per riparare il guasto.