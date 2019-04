Fuga di acido solforico in una casa di Assemini, una donna si sente male: vigili del fuoco in azione. Sos in un appartamento di Assemini per la presenza di una sostanza chimica (acido solforico), intervento del nucleo speciale NBCR dei Vigili del Fuoco. Da segnalazione pervenuta alla Sala operativa 115 del Comando Provinciale, i Vigili del Fuoco di Cagliari sono intervenuti alle 13:30 circa in via Pio IX nel comune di Assemini, a causa di un appartamento che si è saturato di acido solforico. Sul posto è stata inviata una squadra di Pronto intervento e il Nucleo speciale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Gli operatori VVF all’arrivo sul posto hanno rilevato che da una tubazione di scarico di un appartamento evaporava una sostanza chimica per pulire i tubi di scarico che ha saturato l’ambiente, accertando che si trattava di “acido solforico” dove una donna accusava malessere. Gli operatori del Nucleo NBCR hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’appartamento, bonificando la sostanza e arieggiando i locali. La donna è stata affidata agli operatori sanitari inviati dal servizio di Emergenza del 118 per dei controlli.