Frontale sulla strada per il mare in Sardegna, una donna incinta estratta dalle lamiere

Schianto nel primo pomeriggio fra Arzachena e Palau, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in salvo le tre persone coinvolte, fra cui una donna incinta rimasta incastrata fra le lamiere. Sulla statale 125, per cause da accertare, due autovetture si sono scontrate frontalmente. Tre i feriti: la squadra ha collaborato col personale del 118 per l’estrazione dall’auto di una donna incinta, successivamente trasportata all’ospedale con l’elicottero del 118 insieme ad un altro ferito, mentre un terzo è stato trasportato con una ambulanza. Sul posto la Polizia Locale di Arzachena e Carabinieri. Il traffico è rimasto interrotto durante le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e la bonifica dell’area.