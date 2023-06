Fratelli d’Italia scarica Solinas sui nuovi ospedali: “Senza senso non investire sul Brotzu di Cagliari”

“Non investire le risorse per i lavori di manutenzione straordinaria sull’ospedale Brotzu, perché si vuole costruire un nuovo ospedale su Cagliari, è una scelta contraria al buon senso. Da cittadina sarda sono felice che si pensi a nuovi e moderni ospedali ma, da politico sono fortemente convinta che ciò vada fatto di pari passo con fare tutto il necessario per riqualificare e modernizzare quelli esistenti”. Così la deputata di Fratelli d’Italia e coordinatrice regionale, Antonella Zedda, boccia l’idea della giunta Solinas di costruire nuovi ospedali in tutta l’isola, a meno di 8 mesi dalla fine della legislatura.

“Questo discorso vale ancora di più per il Brotzu, eccellenza sanitaria della Sardegna, riferimento essenziale per tutta l’isola e per tutti i sardi. Attendere la conclusione di un nuovo ospedale che, a voler essere molto ottimisti, non potrebbe essere pronto prima dei prossimi 3/5 anni, significa mettere a rischio la gestione dell’emergenza in Sardegna e lasciare senza cure migliaia di cittadini. Decisioni di questo tipo richiedono riflessioni più approfondite con il coinvolgimento di tutta la coalizione ai massimi vertici”, conclude Zedda.

Identica a quella di Zedda la posizione di Forza Italia, che con più interventi ha bocciato il piano ospedali, mentre non è ancora arrivata una posizione ufficiale della Lega, a sua volta all’attacco sulla questione strade e cantieri bloccati.