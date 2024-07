Francesca, ricerche disperate nelle campagne di Sinnai: dal pomeriggio in azione i cani molecolari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo la fiaccolata, l’appello del fratello al cognato affinché parli e dica tutta la verità mettendo fine a questo strazio e il ritrovamento di oggetti come il bite dentale, il beauty case e i brandelli di accappatoio, sono riprese questa mattina le ricerche di Francesca Deidda, la 42enne scomparsa a maggio da San Sperate e che, secondo gli inquirenti, sarebbe stata uccisa dal marito Igor Sollai, 43 anni, in carcere per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Come ieri, anche oggi la battuta di ricerche è coordinata dai carabinieri della compagnia di Iglesias e partecipano i cacciatori di Sardegna. La zona, in linea di massima, è quella dove la scorsa settimana sono stati trovati gli effetti personali della 42enne e alcune tracce di sangue, le campagne di San Priamo nel territorio di Sinnai a ridosso della vecchia Orientale Sarda.

Al momento non sono ancora entrati in azione i cani molecolari, arrivati ieri sera in Sardegna da Bologna, quasi certamente verranno utilizzati nel pomeriggio. Intanto oggi i legali di Igor Sollai prenderanno visione di tutto il materiale che accusa il loro assistito. Carlo Demurtas e Laura Pirarba andranno in carcere per confrontarsi con il 43enne in attesa dell’interrogatorio di giovedì e soprattutto dell’udienza per il ricorso davanti al Tribunale del riesame del 23 con il quale i legali hanno chiesto una modifica della misura restrittiva. Per giovedì 18 luglio è invece previsto l’interrogatorio di Sollai, che finora ha respinto ogni responsabilità nella scomparsa di Francesca.