Elezioni, la sorpresa in extremis: Francesca Ghirra eletta alla Camera dei deputati

Manca soltanto l’ufficialità, ma la notizia è data per certa nel palazzo. Francesca Ghirra, consigliera comunale del gruppo dei Progressisti a Cagliari, ce l’ha fatta. Grazie ai complicatissimi meccanismi del Rosatellum l’ex assessora all’Urbanistica della giunta Zedda, sconfitta da Truzzu alle ultime comunali nella corsa a palazzo Bacaredda sarà deputata, eletta nella lista dell’alleanza Verdi-Sinistra. Beffa la deputata uscente Romina Mura che vede tramontare la propria riconferma.

“A quanto pare è ufficiale. Non ho parole per ringraziarvi”, ha scritto la consigliera su Facebook, “i l risultato di oggi, in uno scenario desolante per il nostro Paese, è stato possibile solo grazie alla meravigliosa squadra che ha proposto la mia candidatura e ha lavorato in queste intensissime settimane per ottenere questo risultato.