Francesca Garau, regina degli scacchi: un altro titolo italiano per la giovane cagliaritana. Ancora un grande risultato di Francesca Garau al campionato italiano giovanile U18, svoltosi online il 12 e 13 dicembre. La giovane cagliaritana, tesserata con il Fischer Scacchi Chieti, ha messo in riga tutte le sue avversarie, aggiudicandosi il Titolo Italiano nella categoria U16 femminile. Un percorso netto e perentorio con sei vittorie di fila nei primi sei turni ed una patta in tranquillità nell’ultima partita. Questo Titolo Italiano si aggiunge ai due precedenti Titoli ed ai secondi posti conquistati nelle scorse edizioni del Titolo Italiano sulla scacchiera. Questo ennesimo Titolo Italiano, conferma che una “Regina degli scacchi” c’è anche in Sardegna. Bravissima Franci, continua così.