Cagliari, addio a Franca Italia: i funerali domani nella chiesa del SS Nome di Maria a La Palma

Ciao Mamma e Moglie Speciale.

Tu che sei sempre stata il Nostro raggio di sole, la nostra linfa vitale , ora che ci hai lasciato siamo come piantine senza acqua.

Tu che hai sempre dato la tua vita per noi , per me e per papà , sei stata la mamma e moglie migliore che potessimo desiderare e che potessi avere, sei la parte migliore di me , la più bella.

Tu eri e sarai per sempre Me.

Adesso so che hai smesso di soffrire e che sarai sempre in noi, nei nostri occhi, nel nostro cuore.

Ora sei il nostro Angelo tra gli Angeli.

Proteggici come hai sempre fatto e dacci la forza di andare avanti con la gioia che ti ha sempre contraddistinto perché tu amavi la vita e vita sei per noi per sempre.

I Tuoi grandi Amori Mely e Beby.

Per chi avesse piacere di porgerle un ultimo saluto, i funerali si terranno nella Parrocchia SS. Nome di Maria , La Palma il giorno 19 Maggio alle ore 15:30.