Forza Settimo, le bravissime ragazze dell’Airone conquistano la promozione nella serie C di volley. Per loro anche i complimenti social dell’amministrazione comunale: “Con grande piacere che oggi facciamo i complimenti alle ragazze della Polisportiva Airone Settimo che ieri sera, nonostante la sconfitta indolore ad Jerzu, si sono guadagnate la promozione in serie C di Volley con ben due giornate d’anticipo. Questo successo è sicuramente il frutto anche del lavoro dei tecnici e dei dirigenti della squadra. Congratulazioni a tutti e ….Forza Settimo!”.