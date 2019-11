Forza Cagliari, riprenditi il terzo posto: in casa del Lecce degli ex stasera sarà una battaglia

FORZA CAGLIARI – RIPRENDITI IL TERZO POSTO

Stasera ore 2045, allo stadio del mare a Lecce

Prova di fuoco per il Cagliari, che stasera a Lecce, si gioca la possibilità di restare agganciato al terzo posto condiviso con la Lazio che proprio oggi, è andata a vincere nel campo del Sassuolo, con un gol segnato proprio all’ultimo minuto di gioco. Non nascondiamo che la paura, mischiata ad una sana superstizione dovuta all’aria rarefatta dell’alta classifica, ci impone di ragionare in termini non proprio ottimistici, forse non ci sembra vero che il Cagliari possa essere là, al terzo posto, a giocarsi la zona champions league senza troppi timori referenziali.

Poi la partita di Lecce è sempre piena di insidie e di ex pronti a minare il gioco fluido e arrembante degli ragazzi allenati da Maran. Ma non perdiamoci d’animo, la Lazio sarà la squadra più prolifera della serie A ma il Cagliari non ha nulla da invidiare, basti pensare alle ultime partite in trasferta, soprattutto a quella di Bergamo, contro a una delle squadre più insidiose del campionato. No, non pensiamo a nulla, pensiamo solo a scendere in campo determinati e sicuri come nelle ultime partite, poi ci penseranno Nainggolan e compagni a stabilire le distanze e le geometrie del gioco, adesso bando alle chiacchiere, aspettiamo la sentenza dal Salento e soprattutto, tutti insieme gridiamo Forza Cagliari!

Gigi Garau