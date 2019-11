Fortissime piogge nell’Oristanese: super lavoro per i vigili del fuoco tra Ghilarza e Abbasanta (VIDEO)

Fortissime piogge nell’Oristanese: super lavoro per i vigili del fuoco tra Ghilarza e Abbasanta. Guardate il VIDEO: piogge di grande intensità nella zona di Oristano, a conferma dell’allerta meteo che è scattata in tutta la Sardegna. Vigili del fuoco al lavoro soprattutto a Ghilarza, Abbasanta, Norbello, Bonarcado e Santulussurgiu, tantissime le chiamate. Fortunatamente non ci sono stati danni importanti, la situazione è tenuta costantemente sotto controllo e monitorata anche dalla Protezione Civile.