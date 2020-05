Forti raffiche di vento imperversano nel Cagliaritano: due grossi alberi abbattuti a Sinnai

Disagi a causa delle forti raffiche di vento che da ieri notte interessano l’isola. Questa mattina due grossi alberi sono stati abbattuti dal vento in via Bruncu Is Luas a Sinnai. Danni alle macchine parcheggiate lungo la strada. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine e Vab Sinnai Sarda Ambiente che hanno provveduto a rimuovere gli alberi e a mettere in sicurezza la via.