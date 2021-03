Forte scossa di terremoto in Algeria avvertita anche in Sardegna: “Ho sentito il letto tremare a Quartu”. Tante le testimonianze di sardi svegliati nella notte dalla fortissima scossa di terremoto avvenuta in Algeria e sentita anche nel Cagliaritano. “Io abito al quinto piano ed è stata una strana sensazione, ho sentito tremare tutto- racconta Tiziano Ciocco, quartese- ora in tanti gruppi Fb della Sardegna stanno dicendo la stessa cosa. In tanti l’hanno sentita”. E in effetti nella notte sono numerose le testimonianze sui social network: c’è chi racconta di avere sentito il letto muoversi, o di avere avuto la sensazione di capogiri. La scossa c’è stata ma appunto in Algeria, ed è stata molto pesante: 6,2 di magnitudo nel nord dell’Algeria, nel Mediterrabeo occidentale. E l’Africa non è sembrata mai così vicina. Le scosse in realtà sono state due: una poco dopo l’una, l’altra all’1,17.